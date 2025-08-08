Сколько серий в мультсериале «Дух моей общаги»?

Наш ответ:

«Дух моей общаги» — российский анимационный сериал. Проект состоит из двух сезонов. Первый выходил в 2020–2023 года, тогда как второй стартует 21 августа 2025 года. В каждом из сезонов по пять эпизодов продолжительностью по 10–15 минут.



В центре сюжета — студент Дима по прозвищу Шашлык, который то и дело рискует подвергнуться отчислению. Он занимает комнату в общежитии, насчет которой рассказывают страшилки. Пытаясь закрыть хвосты, Дима однажды погружается в учебу настолько, что не замечает, что кругом начинают происходить сверхъестественные вещи. Все это — проделки призрака Олежи, отличника-перфекциониста, который умер, не успев закончить массу дел. Олежа выгонял из комнаты последующих жильцов, но с Шашлыком этот трюк не проходит. Из-за передозировки энергетиками у Димы случается остановка сердца, а после выхода из клинической смерти парень получает способность видеть Олежу. С тех пор Дима и Олежа стали соседями.