Кто озвучивал «Бременских музыкантов»?

Елена Королева 27 октября 2021 Дата обновления: 27 октября 2021
Наш ответ:

Практически всех персонажей мультфильма «Бременские музыканты» (1969) – Трубадура, Короля, охранника с пушкой, Атаманшу и разбойников – озвучил Олег Анофриев. Дело в том, что запись фонограммы для мультика была запланирована на двенадцать часов ночи. В итоге из всех приглашенных для озвучивания артистов в назначенное время явился только Анофриев. Геннадий Гладков и Юрий Энтин, написавшие песни к анимационному фильму, срочно пригласили на запись своих знакомых – вокалистку Эльмиру Жерздеву и певца и поэта Геннадия Горохова. Они подарили свои голоса Принцессе и остальным бременским музыкантам соответственно.

Интересно, что озвучить реплику Короля «Большой секрет!» в мультфильме доверили лично Геннадию Гладкову. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Олег Анофриев
Олег Анофриев
Геннадий Гладков
Gennady Gladkov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Бременские музыканты
Бременские музыканты семейный, анимация, мюзикл, сказка
1969, СССР
7.0
