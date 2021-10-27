Кто озвучивал «Бременских музыкантов»?

Наш ответ:

Практически всех персонажей мультфильма «Бременские музыканты» (1969) – Трубадура, Короля, охранника с пушкой, Атаманшу и разбойников – озвучил Олег Анофриев. Дело в том, что запись фонограммы для мультика была запланирована на двенадцать часов ночи. В итоге из всех приглашенных для озвучивания артистов в назначенное время явился только Анофриев. Геннадий Гладков и Юрий Энтин, написавшие песни к анимационному фильму, срочно пригласили на запись своих знакомых – вокалистку Эльмиру Жерздеву и певца и поэта Геннадия Горохова. Они подарили свои голоса Принцессе и остальным бременским музыкантам соответственно.