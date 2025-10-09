Где родители Маши из мультсериала «Маша и Медведь»?

Создатели сериала никогда напрямую не касались этой темы, поэтому возник целый ряд догадок насчет того, где же родители Маши.
Самое простое объяснение заключается в том, что девочка счастливо живет с родителями, но их не показывают, поскольку в фокусе сериала находятся отношения Маши с животными.Также есть вероятность, что родители Маши часто заняты, поэтому Маша проводит время с животными. Но есть и другие, страшные версии.
Так, распространена теория, что на самом деле Маша — призрак. Якобы родителей Маши растерзал Медведь, но в порыве раскаяния взял сиротку под опеку. Другая вариация той же теории — что Медведь убил и девочку, и ее родителей, и теперь дух Маши преследует Медведя и не дает ему покоя.
