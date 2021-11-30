Чему учит мультфильм «Ежик в тумане»?

Наш ответ:

Сюжет мультфильма «Ежик в тумане» имеет множество интерпретаций, в том числе его можно рассматривать как историю преодоления своих страхов. Захватив с собой малиновое варенье, герой отправляется в гости к своему другу медвежонку, чтобы вместе выпить чаю и посмотреть на звезды. В тумане ежик сталкивается со множеством страхов, привычные предметы вроде листочка, упавшего с дерева, кажутся пугающе большими, улитка превращается в слона, тревожно ухает филин, пролетает летучая мышь… Наконец герой падает в реку, но его спасает и доставляет до берега большая рыба, по всей видимости, сом.