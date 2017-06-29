Меню
За какой фильм получил Оскар Уилл Смит?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Американский актер Уилл Смит ни разу не получал «Оскар» за свои фильмы, однако в карьере Смита насчитывается две номинации на самую престижную кинопремию – за роли в фильмах «Али» (2001) и «В погоне за счастьем» (2006).
Теги:
оскар
Персоны, которые упомянуты в вопросе
Уилл Смит
Will Smith
Авторизация по e-mail