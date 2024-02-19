Меню
О чем фильм "Восемь с половиной"?

О чем фильм "Восемь с половиной"?

Олег Скрынько 19 февраля 2024 Дата обновления: 19 февраля 2024
Наш ответ:

"Восемь с половиной" ("8½") - экзистенциальная трагикомедия режиссера Федерико Феллини, которая впервые была показана 13 февраля 1963 года в Риме. Название фильма указывает на его номер в карьере Феллини - к моменту премьеры он уже снял 6 полнометражных фильмов, а также 2 короткометражных, которые были подсчитаны как один, и совместный проект с режиссером Альберто Латтуадой - "Огни варьете". "8½" выиграла Главный приз Московского кинофестиваля и две премии "Оскар".
Сюжет фильма следует за режиссером Гвидо Ансельми, который сталкивается с творческим кризисом при подготовке к съемкам нового фильма. Он обращается за помощью к известному критику и писателю, чтобы разобраться в своих мыслях и написать сценарий. Гвидо также пытается найти вдохновение в своем прошлом, взглянув на важные моменты своей жизни. Он общается с различными персонажами, включая свою жену, любовницу и коллег по киноиндустрии, но продолжает бороться с кризисом.
В конце фильма Гвидо принимает решение отказаться от съемок и понимает, что должен быть честен с самим собой, наслаждаться жизнью и ценить своих близких. Он воссоединяется с супругой и узнает ценность искренности. Фильм завершается сценой, где все персонажи объединяются в хороводе вокруг неразобранной декорации, символизируя новое начало и принятие себя.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Восемь с половиной
Восемь с половиной драма
1963, Италия / Франция
7.0
