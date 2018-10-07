Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы не могу вспомнить фильм где якобы отец лечит дочку в подвале и не выпускает ее рассказывая тем что там монстр ест детей а на самом деле он пытается остановить трансформацию но она сбегает и ее подбирает полицейский и они с сыном полицейской идут на вечеринку где при поцелую пошла кровь и началась трансформация

Денис Мазаев 7 октября 2018 Дата обновления: 7 октября 2018
Наш ответ:

К сожалению, мы не смогли узнать этот фильм по описанию. Возможно, речь идет о "Кловерфильд" или "Оборотень". Надеемся, что вам удастся вспомнить его!

