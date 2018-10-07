КиноафишаСпроси КиноафишуФильмыне могу вспомнить фильм где якобы отец лечит дочку в подвале и не выпускает ее рассказывая тем что там монстр ест детей а на самом деле он пытается остановить трансформацию но она сбегает и ее подбирает полицейский и они с сыном полицейской идут на вечеринку где при поцелую пошла кровь и началась трансформация
не могу вспомнить фильм где якобы отец лечит дочку в подвале и не выпускает ее рассказывая тем что там монстр ест детей а на самом деле он пытается остановить трансформацию но она сбегает и ее подбирает полицейский и они с сыном полицейской идут на вечеринку где при поцелую пошла кровь и началась трансформация
Авторизация по e-mail