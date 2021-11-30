Кто поет в фильме «Майор Гром: Чумной доктор»?

В фильме «Майор Гром: Чумной доктор» можно услышать песни «Иду искать» и «Я люблю людей» в исполнении Дельфина; кавер-версию на песню Виктора Цоя «Перемен!» под оркестровую аранжировку исполнила песню 15-летняя Таисия Ашмарова. Во время титров играет песня Левана Горозии «Поезд в огне», написанная по мотивам одноименной песни Бориса Гребенщикова. Кроме этого, в фильме звучат песня «Импичмент» группы «Меджикул», треки «В нашем доме» в исполнении Антохи МС, «Я шагаю по Москве» Андрея Петрова и «Улыбка» Владимира Шаинского.
Режиссер Олег Трофим рассказал, что старался использовать в фильме музыку, еще не ставшую популярной, и открыть для зрителя новые песни.
