Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто пел в «Иронии судьбы» за Надю?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Все четыре песни, которые звучат в «Иронии судьбы» в исполнении главной героини, за кадром спела тогда еще не известная широкой публике Алла Пугачева. Поработать над записью романсов «По улице моей», «Мне нравится, что вы больны не мной», «У зеркала» и песни «На Тихорецкую» 26-летнюю (на тот момент) певицу пригласил композитор Микаэл Таривердиев. Ранее им уже доводилось сотрудничать – в 1966 году Пугачева спела за Валентину Малявину в фильме-сказке «Король-олень». Работа в студии продолжалась целый месяц. Позднее Пугачева вспоминала, что в день она записывала по тридцать дублей – сначала с композитором, который требовал от нее одного, затем с режиссером, который требовал другого.

Под конец дня мнения Таривердиева и Рязанова совпадали, и Пугачева записывала версию, которая устраивала их обоих.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ирония судьбы, или с легким паром!
Ирония судьбы, или с легким паром! мелодрама, комедия
1975, СССР
8.0
