Когда фильм «Громовержцы*» выйдет в цифре?

Олег Скрынько 14 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Громовержцы*» — супергеройский фильм, входящий в киновселенную Marvel. Мировая премьера состоялась в Лондоне 22 апреля 2025 года, а в зарубежном прокате картина стартовала 2 мая. Дата цифрового релиза пока не анонсирована, но можно предположить, что онлайн «Громовержцы*» появятся во второй половине июня 2025 года. Это предположение основывается на том факте, что обычно фильмы Marvel выходят на стриминговых платформах спустя 45–60 дней после театральной премьеры. Также в сети есть информация о том, что на Amazon Prime Video, iTunes и других сервисах фильм станет доступен 4 июля. В зависимости от обстоятельств цифровой релиз может быть смещен на август/сентябрь.

