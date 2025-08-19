Какой возрастной рейтинг у фильма «Синистер»?

«Синистер» — знаменитый американский мистический хоррор, вышедший в 2012 году. «Синистер» считается одним из самых страшных фильмов в истории. Это было подтверждено экспериментом, в ходе которого у зрителей замеряли частоту пульса.
В России картина вышла 11 октября 2012 году с возрастным рейтингом 18+. В Северной Америке «Синистер» получил ярлык R («лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого»).
Автор детективных романов Эллисон Освальт вместе с женой и детьми переезжает в новый дом, где недавно произошла страшная трагедия — все обитатели были убиты. Эллисон пытается использовать этот материал в качестве вдохновения, но в дальнейшем обнаруживает на чердаке жуткие видеозаписи, в которых, как он считает, содержится ключ к массовому убийству.
