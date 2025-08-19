Какой возрастной рейтинг у фильма «Синистер»?

Наш ответ:

«Синистер» — знаменитый американский мистический хоррор, вышедший в 2012 году. «Синистер» считается одним из самых страшных фильмов в истории. Это было подтверждено экспериментом, в ходе которого у зрителей замеряли частоту пульса.

Какое возрастное ограничение у фильма?

В России картина вышла 11 октября 2012 году с возрастным рейтингом 18+. В Северной Америке «Синистер» получил ярлык R («лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого»).

О чем фильм