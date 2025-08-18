Какое возрастное ограничение у фильма «Невероятный Халк» в России?

«Невероятный Халк» — американский супергерйоский блокбастер, вышедший в 2008 году. Главную роль сыграл Эдвард Нортон. Формально проект входит в киновселенную Marvel, хотя в последующих фильмах Халка воплотил Марк Руффало.
В российский прокат картина вышла 12 июня 2008 года с возрастным ограничением 12+. Дистрибуцией занималась компания UPI. При бюджете в размере $150 млн картина собрала в мировом прокате $263 млн.
В центре сюжета — доктор Брюс Бэннер, страдающий от необыкновенного «заболевания». Дело в том, что гнев приводит к тому, что он становится огромных зеленым монстром Халком. Бэннер пытается найти противоядие, но также вынужден скрываться от военных, которые стремятся его схватить. Когда кажется, что избавление уже близко, у протагониста появляется мощный враг.
Авторизация по e-mail