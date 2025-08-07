Какое ограничение по возрасту у фильма «Голодные игры: И вспыхнет пламя»?

Наш ответ:

«Голодные игры: И вспыхнет пламя» — фильм-антиутопия, который является частью кинофраншизы «Голодные игры». Фильм вышел в российский кинопрокат с рейтингом 16+, но сейчас его официальный рейтинг в России 18+. В США картина вышла с возрастным ограничением PG-13.



Напоминаем сюжет. После того как Китнисс Эвердин и Пит Мелларк чудом выжили в Голодных играх, они возвращаются домой, но спокойной жизни им не видать. Их поступок на Арене воспринимается как вызов власти Капитолия. В честь юбилея Игры проходят по особым правилам — теперь в них участвуют только бывшие победители. Китнисс и Питу вновь предстоит сражаться за жизнь, на этот раз против самых опытных и опасных соперников. Новая Арена полна ловушек, а ставки как никогда высоки — ведь на кону не только их жизни, но и судьба целого народа.