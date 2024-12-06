Меню
Какие актеры из фильма "Любовь и голуби" умерли?

Олег Скрынько 6 декабря 2024 Дата обновления: 6 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме «Любовь и голуби» - классике советского кинематографа - уже ушли из жизни несколько известных актеров.

Людмила Гурченко, исполнившая роль Раисы Захаровны, скончалась 30 марта 2011 года от сердечной недостаточности. Сергей Юрский, сыгравший незабываемого дядю Митю, умер 8 февраля 2019 года в возрасте 83 лет из-за остановки сердца, вызванной осложнениями диабета. Нина Дорошина, воплотившая на экране Надежду Кузякину, ушла из жизни 21 апреля 2018 года из-за острой сердечной недостаточности. Её талант сделал образ Надюхи одной из самых трогательных и узнаваемых ролей в советском кино. Эти актеры оставили незабываемый след в отечественном кинематографе, и их образы в культовой комедии по-прежнему любимы зрителями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
