Где снимали в Москве «Служебный роман»?

Елена Королева 26 ноября 2021 Дата обновления: 26 ноября 2021
Наш ответ:

Съемки «Служебного романа» в основном проходили в павильонах «Мосфильма», где выстроили декорации статистического учреждения, в котором работают главные герои. Однако режиссер Эльдар Рязанов не хотел, чтобы все события разворачивались в помещении, поэтому сделал Москву 1970-х годов еще одним «действующим лицом». Фасад учреждения позаимствовали у бывшего доходного дома на Петровке, 3/6, сцену на крыше снимали на вершине девятиэтажки по адресу: Большой Гнездниковский переулок, 10. Героев картины поселили согласно их статусу.

Если директор Калугина жила в элитном доме на Большой Никитской улице, то ее подчиненные – в спальных районах: секретарь Верочка – в Чертаново, Рыжова – в Подмосковье.

 

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
