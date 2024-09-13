Где снимали фильм «Утомленные солнцем»?

Меню
Олег Скрынько 13 сентября 2024 Дата обновления: 13 сентября 2024
Наш ответ:

«Утомленные солнцем» — военная драма Никиты Михалкова, вышедшая в 1994 году. Картина удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также Гран-при Каннского кинофестиваля. Примечательно, что в финансировании проекта приняли участие французские продюсеры.

Съемки «Утомленных солнцем» начались летом 1993 года в поселке Николина Гора (ныне является частью Подмосковья). Осенью съемочная команда отправилась работать в городок Кстово, расположенный недалеко от Нижнего Новгорода. Дача, которая фигурирует в фильме, находится в местечке Зеленый Город. На момент съемок она была собственностью бывшего мэра Нижнего Новгорода Дмитрия Бердникова. В ходе съемок ключевого жаркого солнечного дня температура на улице составляла шесть градусов мороза. Съемки стартовали осенью, поэтому работать над летними сценами пришлось уже после наступления холодов. Также художникам и декораторам пришлось изготовить искусственные листья, шуршащие за окном веранды.

