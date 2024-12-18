Где снимали фильм "Уралочка"?

Наш ответ:

Новогодняя комедия «Уралочка», вышедшая 5 декабря 2024 года, стала настоящим путешествием по заснеженной России. Съёмки проходили в живописных окрестностях Магнитогорска, Ханты-Мансийска, а также в колоритных местах, как село Париж в Челябинской области и город Лабытнанги. Главный герой фильма — доработанный на заводе двухкабинный грузовик «Урал-5557-5834», с номерами родной Челябинской области.



Сюжет рассказывает о столичной моднице Лане, чья привычная жизнь переворачивается с ног на голову, когда она, вместо отдыха на курортах, отправляется на суровый Север. Там она встречает харизматичного дальнобойщика Гришу, который привык полагаться только на свою верную «Уралочку». Вместе герои втягиваются в захватывающую авантюру, где Лана учится ценить искренность, открывает для себя магию заснеженных пейзажей и находит настоящую любовь.

