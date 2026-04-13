Где снимали фильм «Приключения желтого чемоданчика»?

«Приключения желтого чемоданчика» — российский фэнтезийный фильм для всей семьи, который выходит в прокат 23 апреля 2026 года. Съемки картины, созданной Киностудией Горького, проходили в Москве. Ключевой локацией стал кинопарк «Москино» (в частности, «Ковбойский городок»), где были отсняты многие сцены. Производственный процесс активно шел в мае-июне 2025 года.
В центре сюжета — искусный Доктор, обладающий волшебным желтым чемоданчиком. В нем доктор носит удивительное средство, которое излечивает не только грипп и простуду, но также печаль, одиночество, трусость и застенчивость. Другой центральный персонаж этой истории — мальчик Петя, который ведет затворнический образ жизни, избегая социума и других детей. Чтобы помочь Пете, его родители обращаются в Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. Это событие становится отправной точкой удивительных приключений, в ходе которых Петя помогает Доктору, а также обретает преданных друзей и избавляется от своих проблем с социализацией.
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