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Где снимали фильм «Приключения желтого чемоданчика»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 апреля 2026 Дата обновления ответа: 13 апреля 2026

«Приключения желтого чемоданчика» — российский фэнтезийный фильм для всей семьи, который выходит в прокат 23 апреля 2026 года. Съемки картины, созданной Киностудией Горького, проходили в Москве. Ключевой локацией стал кинопарк «Москино» (в частности, «Ковбойский городок»), где были отсняты многие сцены. Производственный процесс активно шел в мае-июне 2025 года.

О чем фильм

В центре сюжета — искусный Доктор, обладающий волшебным желтым чемоданчиком. В нем доктор носит удивительное средство, которое излечивает не только грипп и простуду, но также печаль, одиночество, трусость и застенчивость. Другой центральный персонаж этой истории — мальчик Петя, который ведет затворнический образ жизни, избегая социума и других детей. Чтобы помочь Пете, его родители обращаются в Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. Это событие становится отправной точкой удивительных приключений, в ходе которых Петя помогает Доктору, а также обретает преданных друзей и избавляется от своих проблем с социализацией.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика семейный, комедия, приключения, фэнтези
2026, Россия
6.0
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