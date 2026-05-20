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Где снимали фильм «Космос засыпает»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 мая 2026 Дата обновления ответа: 20 мая 2026

Российский фильм «Космос засыпает» (2026) снимали в селе Шойна, расположенном в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Действие этой картины разворачивается в уникальном рыбацком поселке на берегу Белого моря, который знаменит своими песчаными дюнами, медленно засыпающими жилые дома. Дополнительно некоторые эпизоды фильма снимались в Санкт-Петербурге.

О чем фильм

В центре сюжета — одаренный студент Паша, изучающий в Санкт-Петербурге ракетостроение. Родом Паша из поселка Шойна на берегу Белого моря. Парень получает уникальную возможность получить грант на стажировку за границей, но этому мешают непредвиденные обстоятельства. Паша получает известие, что его мать и младший брат в опасности, поскольку их дом заметает песком. Паша возвращается в родные края, чтобы спасти свою семью. Для этого он собирается использовать свои инженерные знания.

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Космос засыпает
Космос засыпает драма
2026, Россия
7.0
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