Чем закончился "Треугольник печали"?

«Треугольник печали» — авторская черная комедия, вышедшая на экраны в 2022 году и наделавшая немало шума. Рассказываем, чем закончилась сатира.

Каким получился финал фильма

«Треугольник печали» закончился следующим образом. После кораблекрушения небольшая группа выживших во главе с уборщицей Эбигейл оказывается на необитаемом острове. Единственная, кто умеет ловить рыбу и разводить огонь, она быстро меняет свое положение прислуги на роль главной. Эбигейл занимает лучший спасательный бот, а за еду и защиту требует от Карла сексуального внимания, оставляя его девушку Яю на голодном пайке. Отношения в лагере накаляются, и Яя, не выдержав унижений, решает уйти в горы, чтобы исследовать другую сторону острова. Эбигейл отправляется с ней.



Преодолев подъем, они видят не дикие скалы, а ухоженный пляж с лежаками и лифт, ведущий в пятизвездочный отель. Осознание того, что все это время они жили в шалашах в нескольких метрах от рая, шокирует. Яя ликует, предвкушая возвращение к цивилизации, но Эбигейл, понимая, что спасение разрушит её абсолютную власть, медлит. Она просит подождать и «насладиться моментом», сжимая за спиной тяжелый камень. В этот момент ничего не подозревающая Яя, радуясь, предлагает Эбигейл должность своего личного менеджера в будущей жизни. Так и остается загадкой: ударит ли Эбигейл камнем по голове единственного человека, который предложил ей не просто выживание, а будущее.