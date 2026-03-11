Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чем закончился "Треугольник печали"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 11 марта 2026 Дата обновления ответа: 11 марта 2026

«Треугольник печали» — авторская черная комедия, вышедшая на экраны в 2022 году и наделавшая немало шума. Рассказываем, чем закончилась сатира.

Каким получился финал фильма

«Треугольник печали» закончился следующим образом. После кораблекрушения небольшая группа выживших во главе с уборщицей Эбигейл оказывается на необитаемом острове. Единственная, кто умеет ловить рыбу и разводить огонь, она быстро меняет свое положение прислуги на роль главной. Эбигейл занимает лучший спасательный бот, а за еду и защиту требует от Карла сексуального внимания, оставляя его девушку Яю на голодном пайке. Отношения в лагере накаляются, и Яя, не выдержав унижений, решает уйти в горы, чтобы исследовать другую сторону острова. Эбигейл отправляется с ней.

Преодолев подъем, они видят не дикие скалы, а ухоженный пляж с лежаками и лифт, ведущий в пятизвездочный отель. Осознание того, что все это время они жили в шалашах в нескольких метрах от рая, шокирует. Яя ликует, предвкушая возвращение к цивилизации, но Эбигейл, понимая, что спасение разрушит её абсолютную власть, медлит. Она просит подождать и «насладиться моментом», сжимая за спиной тяжелый камень. В этот момент ничего не подозревающая Яя, радуясь, предлагает Эбигейл должность своего личного менеджера в будущей жизни. Так и остается загадкой: ударит ли Эбигейл камнем по голове единственного человека, который предложил ей не просто выживание, а будущее.

Треугольник печали
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше