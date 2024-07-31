Меню
Чем закончилась "Головоломка 2"?

Чем закончилась "Головоломка 2"?

Олег Скрынько 31 июля 2024
Наш ответ:

Нашумевший мультфильм студии Pixar "Головоломка 2" закончился следующим образом: Гнев и другие эмоции взрывают каньон негативных воспоминаний, что приводит к формированию нового самосознания Райли. На льду Райли случайно сталкивается с Грейс, вызывая паническую атаку. Тревожность берет контроль, но Радость уговаривает ее отпустить управление и помогает создать новое самосознание, включающее все воспоминания. Паническая атака заканчивается, и Райли мирится с друзьями.

Райли переходит в старшую школу, заводит новых друзей и остается верной старым. В финале она проверяет свой телефон, чтобы узнать, есть ли её имя в списке новичков, и улыбается. Во время титров мама спрашивает о лагере, и на ответ "нормально" эмоции родителей паникуют. После титров Радость обнаруживает секрет Райли — она прожгла ковер в гостиной.

Головоломка 2
Головоломка 2 анимация
2024, США
