Чем заканчивается фильм «Синистер»?

Олег Скрынько 30 января 2025 Дата обновления: 30 января 2025
Наш ответ:

«Синистер» — американский хоррор, вышедший в 2012 году. По сюжету автор детективных книг по имени Эллисон вместе с семьей поселяется в доме, где за год до этого произошли ужасные события. Дело в том, что жившая здесь семья была убита, тогда как маленькая девочка пропала без вести. В дальнейшем Эллисон обнаруживает на чердаке видеозаписи, которые, судя по всему, являются ключом к разгадке. Выясняется, что в прошлом подобное произошло с несколькими другими семьями. Пока Эллисон ведет свое расследование, с его детьми начинают происходить странные и страшные вещи. Эллисон выясняет, что за убийствами стоит древний демон Багул. Увидев призраков пропавших детей, Эллисон, испугавшись, возвращается с семьей в свой прежний дом. Однако уже поздно — Эллисон уже навлек проклятие на себя и своих родных. Из видеозаписи под названием «Полная версия» главный герой узнает, что убийства совершали пропавшие дети. После Эллисон теряет сознание. Придя в себя он, как и другие члены семьи, оказывается связан. В комнату входит Эшли, маленькая дочь Эллисона. У нее в руках камера и топор. Она всех убивает. В конце показана пленка, на которой все пропавшие дети наблюдают, как Эшли рисует свою убитую семью. Затем появляется Багул. Дети разбегаются. Багул берет Эшли на руки и уносить в проецируемый фильм. В коробке с видеозаписями появляется новая пленка под названием «Домашнее рисование».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Синистер
Синистер криминал, ужасы
2012, США
7.0
