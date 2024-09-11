В каком порядке смотреть «Код Гиас»?

«Код Гиас» — популярная аниме-франшиза, действие которой разворачивается в альтернативном будущем, где Великобритания путем силы подчинила себе весь мир. Главным героем выступает старшеклассник Лелуш, который является сыном лишенного престола японского императора. Однажды судьба сводит его с загадочной девушкой, которая дарует ему магическую способность Гиас, позволяющую подчинять себе волю других людей. Эта сага включает оригинальный сериал, который выходил с 2006-го по 2008 год, ряд OVA и спин-офф. Смотреть «Код Гиас» следует в таком порядке:
