Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме В каком порядке смотреть «Код Гиас»?

В каком порядке смотреть «Код Гиас»?

Олег Скрынько 11 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Код Гиас» — популярная аниме-франшиза, действие которой разворачивается в альтернативном будущем, где Великобритания путем силы подчинила себе весь мир. Главным героем выступает старшеклассник Лелуш, который является сыном лишенного престола японского императора. Однажды судьба сводит его с загадочной девушкой, которая дарует ему магическую способность Гиас, позволяющую подчинять себе волю других людей. Эта сага включает оригинальный сериал, который выходил с 2006-го по 2008 год, ряд OVA и спин-офф. Смотреть «Код Гиас» следует в таком порядке:

  1. «Код Гиас: Восставший Лелуш» (серии 1–25)
  2. «Код Гиас: Отступник Акито» (5 часовых фильмов, спин-офф)
  3. «Код Гиас: Восставший Лелуш 2» (серии 1–25)
  4. «Код Гиас: Восставший Лелуш — Темное восстание» (фильм-OVA)
  5. «Код Гиас: Восставший Лелуш ОВА-2» (фильм-OVA)
  6. «Код Гиас: Восставший Лелуш — Чудо в день рождения» (OVA)
  7. «Код Гиас: Восставший Лелуш – Нанали в Стране Чудес» (OVA)
  8. «Код Гиас: Восставший Лелуш — Пробуждение» (фильм-рекап с небольшими изменениями сюжета)
  9. «Код Гиас: Восставший Лелуш — Восстание» (фильм-рекап с небольшими изменениями сюжета)
  10. «Код Гиас: Восставший Лелуш — Император» (фильм-рекап с небольшими изменениями сюжета)

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Код Гиас: Восставший Лелуш
Код Гиас: Восставший Лелуш драма, боевик, аниме , фантастика
2006, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше