Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Аниме Сколько серий в аниме "Наказание для храброго героя"?

Сколько серий в аниме "Наказание для храброго героя"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 февраля 2026 Дата обновления ответа: 25 февраля 2026

«Наказание для храброго героя» — новинка 2026 года, полюбившееся многим ценителям японской анимации.

Точное количество серий в аниме-сериале

В первом сезоне аниме «Наказание для храброго героя» запланировано 12 серий. Публикуем подробный графи выхода всех эпизодов:

  • Серия 1 — 3 января 2026
  • Серия 2 — 15 января 2026
  • Серия 3 — 22 января 2026
  • Серия 4 — 29 января 2026
  • Серия 5 — 5 февраля 2026
  • Серия 6 — 12 февраля 2026
  • Серия 7 — 19 февраля 2026
  • Серия 8 — 26 февраля 2026
  • Серия 9 — 5 марта 2026
  • Серия 10 — 12 марта 2026
  • Серия 11 — 19 марта 2026
  • Серия 12 — 26 марта 2026

О чем аниме:

Главный герой Ксайло — один из многих отверженных, чье наказание длится вечно: штрафной отряд 9004 сражается с демонами, а павшие воины возвращаются к жизни, чтобы продолжить свой бесконечный бой. В этом аду он привык существовать без надежды и чувств. Но появление богини Теоритты, которая просит у него защиты, ставит Ксайло перед выбором: остаться бездушным солдатом или рискнуть всем ради той, кто видит в нём не преступника, а героя.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Наказание для храброго героя
Наказание для храброго героя аниме , боевик, приключения
2026, Япония
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 6 комментариев
Сколько серий в сериале «Далекий город»? 1 комментарий
Куда делась Бала в сериале «Основание: Орхан»? 1 комментарий
Для тех, кто обожает «Грозовой перевал»: эти 3 сериала турдизи о страстной любви нельзя упускать
Эта угроза в Вестеросе — страшнее драконов и Короля Ночи: жаль, что в «Игре престолов» про нее мало рассказали
Страшнее «Метода»: увидела анонс этого детективного триллера — теперь очень жду только его
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
Этой постельной сценой в «Тихом Доне» уже не удивишь: но Быстрицкая сниматься в ней не хотела – требовала в кровать «третьего»
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»
Февраль подарил сразу 10 новых сериалов: есть и комедии, и детективы – сохраняйте даты, чтобы не пропустить
Самый женский тест: попробуйте вспомнить 5 советских фильмов с героиней на проводе
«Где мой поросеночек?»: экранизация «Фунтика» повторит ключевую фишку «Чебурашки» — вызывает вопросы
Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше