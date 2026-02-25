Сколько серий в аниме "Наказание для храброго героя"?

«Наказание для храброго героя» — новинка 2026 года, полюбившееся многим ценителям японской анимации.
В первом сезоне аниме «Наказание для храброго героя» запланировано 12 серий. Публикуем подробный графи выхода всех эпизодов:
Главный герой Ксайло — один из многих отверженных, чье наказание длится вечно: штрафной отряд 9004 сражается с демонами, а павшие воины возвращаются к жизни, чтобы продолжить свой бесконечный бой. В этом аду он привык существовать без надежды и чувств. Но появление богини Теоритты, которая просит у него защиты, ставит Ксайло перед выбором: остаться бездушным солдатом или рискнуть всем ради той, кто видит в нём не преступника, а героя.
