Сколько серий в аниме "Цугаи загробного мира"?

«Цугаи загробного мира» — японский аниме-сериал, премьера которого состоялась в 2026 году. Рассказываем, сколько вышло серий.
В аниме «Цугаи загробного мира» 24 серии, вышедшие в рамках первого сезона. Публикуем подробный график релиза:
Один раз в четыре столетия рождаются двойняшки с особым предназначением: один из них воплощает свет и день, а второй — тьму и ночь. Судьба уготовила им стать повелителями цугаев — загадочных сущностей, которые представляют собой живые противоположности. Обычные люди не способны их видеть. Среди этих созданий встречаются как могущественные божества, так и зловещие демоны-ёкаи, и именно близнецам предстоит управлять этим невидимым миром, сохраняя хрупкое равновесие.
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