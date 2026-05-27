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Сколько серий в аниме "Цугаи загробного мира"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 мая 2026 Дата обновления ответа: 27 мая 2026

«Цугаи загробного мира» — японский аниме-сериал, премьера которого состоялась в 2026 году. Рассказываем, сколько вышло серий.

Точное количество эпизодов.

В аниме «Цугаи загробного мира» 24 серии, вышедшие в рамках первого сезона. Публикуем подробный график релиза:

  • Серия 1 — 4 апреля 2026
  • Серия 2 — 11 апреля 2026
  • Серия 3 — 18 апреля 2026
  • Серия 4 — 25 апреля 2026
  • Серия 5 — 2 мая 2026
  • Серия 6 — 9 мая 2026
  • Серия 7 — 16 мая 2026
  • Серия 8 — 23 мая 2026
  • Серия 9 — 30 мая 2026
  • Серия 10 — 6 июня 2026
  • Серия 11 — 13 июня 2026
  • Серия 12 — 20 июня 2026
  • Серия 13 — 27 июня 2026
  • Серия 14 — 4 июля 2026
  • Серия 15 — 11 июля 2026
  • Серия 16 — 18 июля 2026
  • Серия 17 — 25 июля 2026
  • Серия 18 — 1 августа 2026
  • Серия 19 — 8 августа 2026
  • Серия 20 — 15 августа 2026
  • Серия 21 — 22 августа 2026
  • Серия 22 — 29 августа 2026
  • Серия 23 — 5 сентября 2026
  • Серия 24 (финал сезона) — 12 сентября 2026

О чем аниме

Один раз в четыре столетия рождаются двойняшки с особым предназначением: один из них воплощает свет и день, а второй — тьму и ночь. Судьба уготовила им стать повелителями цугаев — загадочных сущностей, которые представляют собой живые противоположности. Обычные люди не способны их видеть. Среди этих созданий встречаются как могущественные божества, так и зловещие демоны-ёкаи, и именно близнецам предстоит управлять этим невидимым миром, сохраняя хрупкое равновесие.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Цугаи загробного мира
Цугаи загробного мира боевик, аниме , фэнтези
2026, Япония
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