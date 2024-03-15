Кто умер из актеров сериала «Реальные пацаны»?

Наш ответ:

4 февраля в возрасте 53 лет умер актер Павел Маркин, сыгравший врача в сериале «Реальные пацаны». Также на его счету роли в таких шоу, как «Молодежка» и «Моя прекрасная няня». Дебютировал он в кино в 2000 году в комедии «ДМБ». Всего его фильмография включает 74 наименования. Кроме того, он играл в московском театре «ДрамАнтре».



Маркин скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Похороны прошли 29 февраля. Какое именно недомогание привело к смерти актера, официальной информации нет. О случившемся сообщил Александр Загоскин, друг Маркина.



Не так давно ушли из жизни еще два человека, имеющие отношение к «Реальным пацанам». В феврале 2023 года умер актер Василий Масалитин, которому было 32 года. Причиной смерти называется тромб, образовавшийся после операции на ноге. В октябре того же года стало известно, что в ходе СВО погиб звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков. Ему было 44 года.