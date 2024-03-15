Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто умер из актеров сериала «Реальные пацаны»?

Кто умер из актеров сериала «Реальные пацаны»?

Олег Скрынько 15 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

4 февраля в возрасте 53 лет умер актер Павел Маркин, сыгравший врача в сериале «Реальные пацаны». Также на его счету роли в таких шоу, как «Молодежка» и «Моя прекрасная няня». Дебютировал он в кино в 2000 году в комедии «ДМБ». Всего его фильмография включает 74 наименования. Кроме того, он играл в московском театре «ДрамАнтре».

Маркин скончался в карете скорой помощи по пути в больницу. Похороны прошли 29 февраля. Какое именно недомогание привело к смерти актера, официальной информации нет. О случившемся сообщил Александр Загоскин, друг Маркина.

Не так давно ушли из жизни еще два человека, имеющие отношение к «Реальным пацанам». В феврале 2023 года умер актер Василий Масалитин, которому было 32 года. Причиной смерти называется тромб, образовавшийся после операции на ноге. В октябре того же года стало известно, что в ходе СВО погиб звукорежиссер «Реальных пацанов» Валентин Ушаков. Ему было 44 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Реальные пацаны
Реальные пацаны комедия
2010, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше