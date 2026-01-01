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Юлия Далинская Yuliya Dalinskaya
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Юлия Далинская

Yuliya Dalinskaya

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

Несвятая Валентина 5.0
Несвятая Валентина (2026)
Аэропорт 4.3
Аэропорт (2026)
0.0
Честная игра

Фильмография Юлия Далинская

Несвятая Валентина 5
Несвятая Валентина Nesvyataya Valentina
мелодрама, комедия 2026, Россия
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Аэропорт 4.3
Аэропорт
триллер, детектив 2026, Россия
Смотреть трейлер
Честная игра
комедия, спорт, драма , Россия
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