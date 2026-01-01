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Фильмография
Юлия Далинская
Yuliya Dalinskaya
Киноафиша
Персоны
Юлия Далинская
Юлия Далинская
Yuliya Dalinskaya
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
5.0
Несвятая Валентина
(2026)
4.3
Аэропорт
(2026)
0.0
Честная игра
Фильмография Юлия Далинская
5
Несвятая Валентина
Nesvyataya Valentina
мелодрама, комедия
2026, Россия
Смотреть трейлер
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.3
Аэропорт
триллер, детектив
2026, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Честная игра
комедия, спорт, драма
, Россия
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