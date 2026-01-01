Оповещения от Киноафиши
О персоне
Мелвин Вонг
Melvin Wong
Мелвин Вонг
Melvin Wong
Дата рождения
29 января 1949
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.5
Охота за тенью
(2025)
7.0
Сердце дракона
(1985)
5.5
Таможенная война
(2024)
Фильмография Мелвин Вонг
7.5
Охота за тенью
Bu Feng Zhui Ying
боевик, криминал, драма
2025, Китай / Гонконг
Смотреть трейлер
5.5
Таможенная война
Hoi gwaan zin sin
боевик, драма, триллер
2024, Китай / Гонконг
7
Сердце дракона
Long de xin
триллер, комедия, боевик
1985, Гонконг
