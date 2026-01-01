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Марк Джейкобсон
Марк Джейкобсон Mark Jacobson
Киноафиша Персоны Марк Джейкобсон

Марк Джейкобсон

Mark Jacobson

Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Актер озвучки

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Добро пожаловать в Чиппендейлс 7.2
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57 секунд 7.1
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Храбрый Давид 6.9
Храбрый Давид (2025)

Фильмография Марк Джейкобсон

Храбрый Давид 6.9
Храбрый Давид David
приключения, анимация, драма 2025, США / ЮАР
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Билеты
57 секунд 7.1
57 секунд 57 Seconds
фантастика, триллер 2023, США
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Добро пожаловать в Чиппендейлс 7.2
Добро пожаловать в Чиппендейлс
драма, биография, мини-сериал 2022, США
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