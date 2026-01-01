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Фильмография
Марк Джейкобсон
Mark Jacobson
Киноафиша
Персоны
Марк Джейкобсон
Марк Джейкобсон
Mark Jacobson
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.2
Добро пожаловать в Чиппендейлс
(2022)
7.1
57 секунд
(2023)
6.9
Храбрый Давид
(2025)
Билеты
Фильмография Марк Джейкобсон
6.9
Храбрый Давид
David
приключения, анимация, драма
2025, США / ЮАР
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Билеты
7.1
57 секунд
57 Seconds
фантастика, триллер
2023, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.2
Добро пожаловать в Чиппендейлс
драма, биография, мини-сериал
2022, США
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