Марк Джейкобсон

Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку

Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого»

Почему помидоры трескаются при консервировании: вот как избежать уродливых трещин и сохранить плотную кожицу

Все 8 серий уже вышли целиком: свежий сериал с рейтингом 7,2 на IMDb с Дженнифер Гарнер идеален на пару уютных вечеров

«И треснул тест напополам, дымит разлом»: пройдут только любители «Дозоров» и те, кто вышел из Сумрака

Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей

Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2

Детектив с Васильевым и гениальная роль Меньшова: 7 российских мини-триллеров с высокими рейтингами

«16 часов бестолковщины»: детектив с Устюговым обошел «Невский», получил 7,3 на IMDb, но россияне массово плюются — причин масса

«Лучший sci-fi сериал в истории» урвал 8.4 на IMDb: это как «Игра Престолов», но в космосе и с идеальным финалом