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Элла Борн Ella Bourne
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Элла Борн

Ella Bourne

Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Ужас Истфилда: Первое изгнание 6.0
Ужас Истфилда: Первое изгнание (2023)
Я женился без тебя 0.0
Я женился без тебя (2023)

Фильмография Элла Борн

Я женился без тебя
Я женился без тебя
вертикальный сериал, мелодрама 2023, США
Ужас Истфилда: Первое изгнание 6
Ужас Истфилда: Первое изгнание Godless: The Eastfield Exorcism
криминал, ужасы 2023, Австралия
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