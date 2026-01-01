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Элла Борн
Ella Bourne
Киноафиша
Персоны
Элла Борн
Элла Борн
Ella Bourne
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.0
Ужас Истфилда: Первое изгнание
(2023)
0.0
Я женился без тебя
(2023)
Фильмография Элла Борн
Я женился без тебя
вертикальный сериал, мелодрама
2023, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Ужас Истфилда: Первое изгнание
Godless: The Eastfield Exorcism
криминал, ужасы
2023, Австралия
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