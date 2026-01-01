Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Маркус Орнелас
Marcus Ornellas
Маркус Орнелас
Маркус Орнелас
Marcus Ornellas
Дата рождения
19 мая 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Если нам позволят
(2021)
Фильмография Маркус Орнелас
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2021
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Если нам позволят
драма, мелодрама
2021, Мексика
