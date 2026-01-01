Оповещения от Киноафиши
Маркус Орнелас Marcus Ornellas
Маркус Орнелас

Marcus Ornellas

Дата рождения
19 мая 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Если нам позволят 0.0
Если нам позволят (2021)

Фильмография Маркус Орнелас

Жанр
Год
Если нам позволят
Если нам позволят
драма, мелодрама 2021, Мексика
