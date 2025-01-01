Меню
О персоне
Фильмография
Кароль Бьяник
Carole Bianic
Киноафиша
Персоны
Кароль Бьяник
Кароль Бьяник
Carole Bianic
Дата рождения
22 января 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сен-Поль-де-Леон, Франция
Популярные фильмы
0.0
Исчезновение на пути Святого Иакова
(2025)
Фильмография Кароль Бьяник
Жанр
Все
Детектив
Драма
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Исчезновение на пути Святого Иакова
драма, детектив
2025, Франция
