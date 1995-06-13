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Нил Суде Албайрак
Nil Sude Albayrak
Киноафиша
Персоны
Нил Суде Албайрак
Нил Суде Албайрак
Nil Sude Albayrak
Дата рождения
13 июня 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.3
Бахар. По имени Весна
(2024)
5.3
Шахмаран
(2023)
Фильмография Нил Суде Албайрак
8.3
Бахар. По имени Весна
драма
2024, Турция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.3
Шахмаран
драма, фэнтези, мелодрама
2023, Турция
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