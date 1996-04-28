Ильяр Абдуллаев родился 28 апреля 1996 года в городе Ширин, Сырдарьинская область, Узбекистан. С ранних лет проявлял интерес к искусству, кино и сцене.
Профессиональное образование актёр получил в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана (2014–2018), где освоил профессию актёра театра и кино. Позже продолжил обучение в Москве: окончил киношколу «ШАГ» (2021), а также МГУ им. А.А. Разумовского (2021–2024).
Ильяр начал карьеру в кинематографе ещё в юности. Первые роли он получил в российских телепроектах, среди которых популярные сериалы:
• «СашаТаня» (2013–2025) — эпизодическая роль,
• «След»,
• «Зулейха открывает глаза»,
• «Катя и Блэк»,
• «Фемида видит»,
• «Двойная ложь» и другие.
Его работы также включают участие в фильмах «Я подарю тебе победу» (совместный проект России и Армении) и «Любовь не по правилам».
С 2023 года Ильяр активно снимается в узбекских и казахстанских картинах, где уже исполнил несколько главных ролей:
• «Богач и пекарь» / «Бой ва новвой» (2023) — роль Нодира,
• «Бадал» (2024) и «Бадал-2» (2025) — роль Алмаза,
• «Богатые тоже плачут» / «Бойлар ҳам йиғлайди» (2025) — роль Рустама,
• «Взлёт» (2025, Казахстан) — роль Дамира.
Ильяр живёт между Ташкентом и Москвой, сочетая работу в кинопроектах разных стран. Владеет несколькими языками: узбекским, русским, английским (базовый уровень) и турецким (разговорный уровень).