Ильяр Абдуллаев
Ильяр Абдуллаев Ilyar Abdullaev
Ильяр Абдуллаев

Ильяр Абдуллаев

Ilyar Abdullaev

Дата рождения
28 апреля 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Ширин, Сырдарьинская область, Узбекистан
Рост
173 см

Биография Ильяр Абдуллаев

Ильяр Абдуллаев родился 28 апреля 1996 года в городе Ширин, Сырдарьинская область, Узбекистан. С ранних лет проявлял интерес к искусству, кино и сцене.

Профессиональное образование актёр получил в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана (2014–2018), где освоил профессию актёра театра и кино. Позже продолжил обучение в Москве: окончил киношколу «ШАГ» (2021), а также МГУ им. А.А. Разумовского (2021–2024).
Ильяр начал карьеру в кинематографе ещё в юности. Первые роли он получил в российских телепроектах, среди которых популярные сериалы:

• «СашаТаня» (2013–2025) — эпизодическая роль,
• «След»,
• «Зулейха открывает глаза»,
• «Катя и Блэк»,
• «Фемида видит»,
• «Двойная ложь» и другие.

Его работы также включают участие в фильмах «Я подарю тебе победу» (совместный проект России и Армении) и «Любовь не по правилам».

С 2023 года Ильяр активно снимается в узбекских и казахстанских картинах, где уже исполнил несколько главных ролей:

• «Богач и пекарь» / «Бой ва новвой» (2023) — роль Нодира,
• «Бадал» (2024) и «Бадал-2» (2025) — роль Алмаза,
• «Богатые тоже плачут» / «Бойлар ҳам йиғлайди» (2025) — роль Рустама,
• «Взлёт» (2025, Казахстан) — роль Дамира.

Ильяр живёт между Ташкентом и Москвой, сочетая работу в кинопроектах разных стран. Владеет несколькими языками: узбекским, русским, английским (базовый уровень) и турецким (разговорный уровень).

Популярные фильмы

Я подарю тебе победу 5.1
Я подарю тебе победу (2019)
Двойная ложь 0.0
Двойная ложь (2018)
Фемида видит 0.0
Фемида видит (2021)

Фильмография Ильяр Абдуллаев

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 1 Сериалы 4 Актер 5
Фемида видит
Фемида видит
комедия, драма, детектив 2021, Россия
Зулейха открывает глаза
Зулейха открывает глаза
драма, мелодрама 2020, Россия
Я подарю тебе победу 5.1
Я подарю тебе победу Ya podaryu tebe pobedu
военный, драма 2019, Россия
Двойная ложь
Двойная ложь
мелодрама 2018, Россия
След
След
детектив, криминал 2007, Россия
