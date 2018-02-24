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Киноафиша Сериалы Двойная ложь
Двойная ложь (2018 - 2018) Двойная ложь 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Российский мелодраматический мини-сериал «Двойная ложь» – это история о супружеской паре, чья жизнь разрушилась после автокатастрофы. Антонина и Слава состоят в браке уже много лет. Они живут скромно, однако имеют собственную квартиру, доставшуюся главной героине от матери. Слава сутками напролет возит пассажиров на такси, но денег все равно не хватает. Тоня думает, что им пора стать родителями, но супруг считает, что они не могут себе этого позволить. Однажды Слава попадает в аварию – он сбивает человека.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Франц
Юлия Франц
Геннадий Егоров
Наталья Беляева
Александр Дьяченко
Александр Дьяченко
Анжелика Маркелова
Анжелика Маркелова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Двойная ложь - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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