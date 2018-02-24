Российский мелодраматический мини-сериал «Двойная ложь» – это история о супружеской паре, чья жизнь разрушилась после автокатастрофы. Антонина и Слава состоят в браке уже много лет. Они живут скромно, однако имеют собственную квартиру, доставшуюся главной героине от матери. Слава сутками напролет возит пассажиров на такси, но денег все равно не хватает. Тоня думает, что им пора стать родителями, но супруг считает, что они не могут себе этого позволить. Однажды Слава попадает в аварию – он сбивает человека.