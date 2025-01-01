Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Алисса Цзя
Alyssa Chia
Киноафиша
Персоны
Алисса Цзя
Алисса Цзя
Alyssa Chia
Дата рождения
7 октября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Тайбэй, Китайская Республика (Тайвань)
Популярные фильмы
0.0
Воскрешенный
(2025)
Фильмография Алисса Цзя
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Воскрешенный
драма, триллер
2025, Тайвань
Всего 6 эпизодов: на Netflix вышел детективный сериал, который держит в напряжении даже больше «Гнева человеческого»
От «Хрустального» до «Душегубов» и «Фишера»: психолог объяснила, почему зрители залипают на сериалы про маньяков
5 сцен из культовых сериалов 90‑х, которые теперь стали мемами: их используют даже те, кто не смотрел хиты
Фанатов Звездного Лорда Джеймс Ганн умело водил за нос: неловкая правда выяснилась после выхода «Стражей галактики 3»
Результаты IQ-теста Шерлока Холмса: оказался умнее Эйнштейна, но сильно глупее собственного брата
«Мстители», «Аватар» и «Чебурашка» спят и видят, как бы превзойти «Машу и Медведя»: одну серию посмотрели 4,6 млрд раз
«Долгая прогулка» обрела дату выхода в «цифре» — ждать осталось недолго
«Действительно напортачили»: Netflix может закрыть «Монстра» — новый сезон рухнул до 29% на RT и стал худшим в истории сериала
«Франшиза умрет»: Amazon досталось от фанатов Бонда — новые постеры с агентом 007 стали последней каплей
Шерлок или Майкрофт — кто из братьев Холмс умнее? Конан Дойль в книгах дал четкий ответ, но в сериале с Камбербэтчем решили иначе
Одна актриса, которую Ролан Быков на дух не переносил: срывал съемки, лишь бы не видеть ее на площадке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667