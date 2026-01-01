Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Мирослав Душа
Miroslaw Dusza
Киноафиша
Персоны
Мирослав Душа
Мирослав Душа
Miroslaw Dusza
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Бреслау
(2025)
Фильмография Мирослав Душа
6.9
Бреслау
драма, криминал
2025, США/Польша
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