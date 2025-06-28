Нина Чусова: театр как вирус, сцена как исповедь

От воронежского студенчества до афиш мировых фестивалей. От актрисы на провинциальной сцене до режиссёра, чьи постановки — эмоциональная терапия. Киноафиша рассказывает о том, какой путь прошла Нина Чусова, чтобы создать свою театральную вселенную.

Обрывки из биографии режиссера Нины Чусовой: из актрисы в режиссёры

Когда Нина Чусова появилась на свет — в апреле 1972 в Воронеже — никто не предполагал, что спустя десятилетия её имя будут с уважением произносить в кулуарах фестивалей от Москвы до Афин.

Её семья была самой обычной — папа-преподаватель лесотехнического института и мама-терапевт, которая пришла в ужас, когда юная Нина в подростковом бунте разрисовала обои в комнате. Впрочем, именно протест, как один из видов рождения собственного голоса, стал её внутренним двигателем.

Она росла активной, артистичной девочкой. Первым большим шагом к сцене был актёрский факультет Воронежского института искусств, где на курсе Владимира Бугрова она училась не только слушать себя, но и партнёра по сцене, и всю команду — так, чтобы волнение не мешало тонким нитям контакта, а на первом месте всегда была чувственность.Еще в студенчестве были её первые гастроли — практика в Бельгии, где девушка играла клоунов. Ей это очень нравилось.

После окончания учёбы Нина-актриса выходила на самарскую сцену, где под сводами Театра драмы им. Горького она представала в самых разных образах то волевых и сильных, то кротких и покладистых женщин. Однако уже тогда “зажглось” смутное, но упорное чувство: больше не хочется быть инструментом, хочется — дирижировать. С этим огнём желания Нина Чусова отправилась в ГИТИС и стала студенткой режиссёрского факультета. Её курсом руководил Леонид Хейфец. В некоторых интервью Чусова вспоминала, что мастер был требовательным, любил искать истину в спорах и критиковать работы студентов.

В этой атмосфере Нина Чусова поняла: режиссура — это не надстройка над актёрством, а другой род мышления и тип восприятия реальности, с совершенно иным уровнем ответственности и рисков.

Особенность подхода к режиссуре: как Нина Чусова работает со сценой

В спектаклях Чусовой жанры не существуют обособленно — они сливаются в нечто, по форме напоминающее многоголосие, а по сути — многомерное театральное полотно, где традиционная драматургия соседствует с музыкальными импровизациями, комедией и элементами шоу. Так, к примеру, её «Питер Пэн», вдохновлённый оперной партитурой Андрея Рубцова, балансирует на грани между притчей и сном: анимация, воздушная акробатика и иллюзорные переходы между «реальностью» и её зеркальным отражением.

Чусова использует технологии, как выразительное средство. Это не визуальный шум и не попытка соответствовать времени, а органичная часть смысловой структуры спектакля — тщательно дозированная, обоснованная. Например, в её «Антигравитации» сцена наклонена под углом в 45 градусов, и актёры балансируют на грани танца или трюка. Музыка, пластика, нестабильность пространства — всё это становится проводником в изменённое состояние восприятия.

Прыжок веры: Нина Чусова создаёт свой театр

После того, как в руках у Чусовой оказался диплом ГИТИСА (в 2001), а за плечами уже осталось актёрское прошлое — она начала много пробовать и экспериментировать, искать себя в режиссуре и рефлексировать. Она не стала сотрудничать с одним театром, а отправилась по разным сценам и городам, чтобы испытать себя и расширить границы восприятия. В 2009 она основывает Свободный театр Нины Чусовой. В собственном детище режиссёр отражает всё, что для неё важно.

Чусова определяла суть своего театра как режиссёрскую территорию, свободную от парализующих традицией инерций и предписанных канонов — не только стилистических или жанровых, но и тех, что прячутся глубже: в страхе быть осмеянным, в предсказуемости выбора пьесы, актёра, музыкального сопровождения. Этот театр стал местом, где можно было вырваться за границы формы, выйти за пределы унылой ритуальности. В работе с артистами, в выборе материала она руководствовалось одним — свободой. Для Чусовой это не просто громкое слово, она понимает его, как нечто «без греха». Именно в этом определении восточных мудрецов (культура и мировоззрение которых ей очень близки) она нашла собственную догму, сверхзадачу — нащупать тот режим существования на сцене, когда поступки героя и чувства зрителя рождаются не из порока, боли или растерянности, а из изначально светлого — из любви, из доверия, из веры в человека.

В этом контексте театр Чусовой — попытка реабилитации идеалов, которые ныне кажутся подозрительно простыми, чуть ли не старомодными. Жизнь театра началась постановкой «Портрет» по Гоголю. Здесь режиссёр сразу же презентует своё видение театра: визуальные анимированные проекции не просто иллюстрируют происходящее, а буквально затягивают в галлюцинаторную воронку, где лицо становится маской, а маска — неразличимым отражением страха, желания, внутренней деформации. Театр жил десять лет и был закрыт из-за юридических нестыковок.

Работа режиссера Нины Чусовой с актёрами: от текста — к телу, от тела — к истине

Чусова последовательно разрушает границу между актёром и ролью, настаивая на том, что текст, произнесённый без телесной вовлечённости, мёртв. В её понимании артист — это не просто передатчик смыслов, а носитель переживания, выраженного в теле, дыхании, мускульной реакции. В спектакле «Человек, который смеётся» актёры не столько играют, сколько существуют в состоянии перманентного риска — физического, эмоционального, творческого. Их реплики сопровождаются трюками, прыжками, падениями — всё это не эффект, а способ существования персонажа.

Интересно, что финальные аккорды её спектаклей не всегда соответствуют “партитуре”. Это не точка, а цель, возникающая во время репетиций, где актёрские импровизации и неожиданные акценты могут перевернуть историю. Чусова доверяет процессу, как художник — полотну, на котором сначала появляется один цвет, потом второй, и только ближе к завершению становится ясно, какой образ проступает сквозь слои.

Реакция критиков и прессы на работы Нины Чусовой: от восторга до раздражения

Отзывы о постановках Чусовой всегда очень разные. Её смелость и экспериментальность, её открытая борьба с жанровыми штампами и стилистическими шаблонами вызывают у одних восхищение, у других — скепсис. Одни находят в её спектаклях редкую способность захватывать зрителя эмоционально и интеллектуально, другие — упрекают её в нарочитой внешней эффектности, будто бы замещающей смысл.

Тем не менее, голос зрителя и профессионального сообщества нередко сходится: спектакль «Антигравитация», представленный на фестивале «Арт-платформа», был признан лучшим в категории «Мультижанр». Эта победа — не просто награда, а знак того, что синтез жанров, медиатехнологий и живого актёрского присутствия — не модный жест, а убедительный театральный метод, органично работающий в руках мастера.

Другая Нина Чусова: личная жизнь, преподавание и прочее

Чусова преподавала в Школе-студии МХАТ. Работала в закулисье на любимом многими проекте «Фабрике звёзд», после — создала первый авторский телесериал «Мама Москва».

Все это время она продолжала экспериментировать в театре, действуя по принципу: современный режиссёр — медиум, проводник, инженер чувств. Вне работы она — жена и мама. Семья у Нины Чусовой творческая. Муж — актёр, режиссёр и продюсер Юрий Катаев. У супругов трое детей: Алина, Данил и Анна.

Главной мечтой Чусовой всегда было создавать искренний театр, способный подкупить даже ребёнка — чистого, светлого, восприятие которого ещё чисто. Ей хочется, чтобы такой маленький человек с большими глазами и открытым сердцем, увидев её постановку навсегда влюбился в театр. Возможно, у неё уже получилось.

Спектакли Нины Чусовой — всегда чуть больше, чем театральное действо. Это — исповедь, терапия, головоломка. И иногда — маленькое чудо, упакованное в полтора-два часа.

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