Поймай меня... сможешь?
Билеты от 1200₽
Киноафиша Поймай меня... сможешь?

Спектакль Поймай меня... сможешь?

Антрепризная комедия про любовные интриги 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова и другие в блистательной комедии "Поймай меня... сможешь?"

Завораживающая история о том, как одна обыденная ситуация может обернуться настоящей комедией. Жена возвращается домой из командировки, и именно с этого момента начинается увлекательный спектакль. Застуканный муж пытается перехитрить свою супругу, придумывая на ходу истории из своей бурной прошлой жизни.

В центре сюжета — юная и красивая девушка по имени Катрин, которую добросердечная жена принимает как родную дочь, несмотря на её сомнительное прошлое. Жизнь семьи налаживается, но внезапно появляется мама Катрин! И тут начинается настоящий хаос, который оборачивается непрерывной чередой комичных и интригующих сцен.

Смешанные чувства и неожиданные повороты

Эта комедия наполнена лёгким юмором и иронией, оставляя зрителей в ожидании, как же развёрнутся события. С каждой минутой роста напряжения, актёры мастерски держат публику в неведении: «Поймает? Или не сможет?». Ответ на этот вопрос не так-то просто найти!

Актёрский состав и творческая команда

В главных ролях выступят:

  • Фёдор Добронравов
  • Татьяна Васильева
  • Елена Сафонова
  • Филипп Васильев
  • Маша Васильева / Елена Синилова / Вероника Агапова

Режиссёр — Нина Чусова, которая воплощает на сцене яркие эмоции и запоминающиеся моменты в каждой сцене.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу веселья и уморительных ситуаций. Спектакль оставит у вас только самые положительные эмоции и желание вернуться в театр снова!

Режиссер
Нина Чусова
Нина Чусова
В ролях
Федор Добронравов
Федор Добронравов
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Мария Васильева
Вероника Агапова

Купить билет на спектакль Поймай меня... сможешь?

Сентябрь
20 сентября суббота
16:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 1200 ₽

Фотографии

Поймай меня... сможешь? Поймай меня... сможешь? Поймай меня... сможешь? Поймай меня... сможешь? Поймай меня... сможешь? Поймай меня... сможешь? Поймай меня... сможешь?

