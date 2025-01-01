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Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова Irina Allegrova
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Ирина Аллегрова

Irina Allegrova

Дата рождения
20 января 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Ростов-на-Дону, Россия

Биография Ирины Аллегровой

Ирина Александровна Аллегрова — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации. Родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону.

Одна из самых ярких и узнаваемых исполнительниц на российской сцене, Аллегрова получила неофициальное прозвище «Императрица» эстрады благодаря своему сценическому образу, харизме и репертуару, наполненному драматизмом и страстью.

Её творчество охватывает десятки популярных песен, ставших настоящими шлягерами, среди которых — «Странник», «Угонщица», «Императрица», «Бабы-стервы», а также дуэт с Григорием Лепсом «Я тебе не верю». Свою карьеру Аллегрова начала в ансамбле Игоря Крутого, а впоследствии стала сольной певицей, выступающей на крупнейших концертных площадках страны.

Её голос, артистизм и выразительная манера исполнения снискали любовь миллионов слушателей и сделали её одной из главных фигур российской поп-музыки на протяжении нескольких десятилетий.

Фильмография Ирины Аллегровой

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