Ирина Аллегрова

Ирина Александровна Аллегрова — советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка Российской Федерации. Родилась 20 января 1952 года в Ростове-на-Дону.

Одна из самых ярких и узнаваемых исполнительниц на российской сцене, Аллегрова получила неофициальное прозвище «Императрица» эстрады благодаря своему сценическому образу, харизме и репертуару, наполненному драматизмом и страстью.

Её творчество охватывает десятки популярных песен, ставших настоящими шлягерами, среди которых — «Странник», «Угонщица», «Императрица», «Бабы-стервы», а также дуэт с Григорием Лепсом «Я тебе не верю». Свою карьеру Аллегрова начала в ансамбле Игоря Крутого, а впоследствии стала сольной певицей, выступающей на крупнейших концертных площадках страны.

Её голос, артистизм и выразительная манера исполнения снискали любовь миллионов слушателей и сделали её одной из главных фигур российской поп-музыки на протяжении нескольких десятилетий.