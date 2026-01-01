Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Марина Николаева
Киноафиша
Персоны
Марина Николаева
Марина Николаева
Дата рождения
15 апреля 1940
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
4.5
Обручальное кольцо
(2008)
Фильмография Марина Николаева
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2008
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
4.5
Обручальное кольцо
драма, мелодрама
2008, Россия
Другие проекты Марина Николаева
Семейные тайны
