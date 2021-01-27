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Фильмография
Юрий Лахин
Yury Lakhin
Киноафиша
Персоны
Юрий Лахин
Юрий Лахин
Yury Lakhin
Дата рождения
23 июля 1952
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
27 января 2021
Место рождения
Запорожье, СССР (Украина)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Ликвидация
(2007)
6.8
Здесь твой фронт
(1983)
6.1
За кем замужем, певица?
(1988)
Фильмография Юрия Лахина
3.1
Отдай свою жизнь
драма, мини-сериал
2021, Россия
Грогги
драма, спорт
2016, Россия
4.5
Обручальное кольцо
драма, мелодрама
2008, Россия
8
Ликвидация
драма, боевик, криминал
2007, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.1
За кем замужем, певица?
With whom you are married, singer?
драма
1988, СССР
Онлайн
6.8
Здесь твой фронт
Here's your front
драма, военный
1983, СССР
Онлайн
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