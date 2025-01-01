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Фильмография
Андрей Фролов
Andrey Frolov
Киноафиша
Персоны
Андрей Фролов
Андрей Фролов
Andrey Frolov
Дата рождения
19 октября 1909
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 мая 1967
Место рождения
Санкт-Петербург, Российская империя
Популярные фильмы
7.3
Первая перчатка
(1947)
6.0
Гость с Кубани
(1956)
5.4
Зеленый дом
(1964)
Фильмография Андрей Фролов
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Год
Все
1964
1956
1947
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
3
5.4
Зеленый дом
Green house
драма
1964, СССР
Онлайн
6
Гость с Кубани
Gost s Kubani
комедия
1956, СССР
Онлайн
7.3
Первая перчатка
Pervaya perchatka
комедия, мюзикл, мелодрама
1947, СССР
Онлайн
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