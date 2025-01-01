Меню
О персоне
Фильмография
Чжан Юйси
Zhang Yuxi
Чжан Юйси
Чжан Юйси
Zhang Yuxi
Дата рождения
30 января 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Дуньхуа, Китай
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Моя маленькая принцесса
(2016)
0.0
Глаза, полные любви
(2025)
Фильмография Чжан Юйси
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2016
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Глаза, полные любви
мелодрама
2025, Китай
6.8
Моя маленькая принцесса
драма, комедия, мелодрама
2016, Китай
