У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви

Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита

Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко

Для семейного вечера с печеньем и какао: три волшебных зимних фэнтези, о существовании которых вы, возможно, даже не знали

«Чертова прорва денег»: «Пламя и пепел» поставит всю серию «Аватар» под удар — и не видать нам 4-ой и 5-ой части как своих ушей

«Перед сном я посмотрел не 1 серию, а все 10»: идеальный сериал для «голодных» до sci-fi — звезда «Гарри Поттера» пытается выжить в космосе

А вы слышали, что сейчас в тренде микродрамы? Критики советуют сразу 2 сериала в этом жанре – не стоит пропускать

Тест для истинных романтиков: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свиданиями

«Сколько знакомых лиц»: горячая премьера на ТВ — новый детектив выглядит так, будто звезды «Невского» объявили общий сбор

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени