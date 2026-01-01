Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Спектакли
Александр Лавров
Aleksandr Lavrov
Александр Лавров
Aleksandr Lavrov
Актерское амплуа
Герой боевиков, Романтический герой, Драматический актёр
В каком театре играет
Театр-студия Всеволода Шиловского
Популярные фильмы
5.8
Емеля
(2024)
0.0
Империя. Николай II
(2026)
0.0
Счастье на паузе
(2025)
Фильмография Александр Лавров
Актер
3
Империя. Николай II
исторический, драма, биография
2026, Россия
Счастье на паузе
мелодрама
2025, Россия
5.8
Емеля
детектив, боевик
2024, Россия
Другие проекты Александр Лавров
16+
Он. Она. Окно. Покойник
