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Постер сериала Счастье на паузе
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Киноафиша Сериалы Счастье на паузе

Счастье на паузе (2025 - 2025)

Schaste na pauze 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
В ролях
В ролях
Евдокия Лаврухина
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
Ольга Никольская
Ольга Никольская
Сергей Шароватов
Александр Лавров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Счастье на паузе - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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