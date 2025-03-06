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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Счастье на паузе
Счастье на паузе (2025 - 2025)
Schaste na pauze
18+
мелодрама
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Телеканал
Домашний
Продолжительность сериала
3 часа 20 минут
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В ролях
В ролях
Евдокия Лаврухина
Кирилл Дыцевич
Ольга Никольская
Сергей Шароватов
Александр Лавров
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
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Сезоны
Сезон 1
2025,
4 эпизода
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