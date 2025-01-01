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Он. Она. Окно. Покойник
Билеты от 1500₽
Киноафиша Он. Она. Окно. Покойник

Спектакль Он. Она. Окно. Покойник

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Романтическая комедия с неожиданным поворотом

Чем обычно заканчивается романтическое свидание? На этот вопрос, казалось бы, легко ответить. Но не в этой истории. Депутат Парламента Ричард Уилли решил устроить вечер в люксовом номере гостиницы Вестминстер вместе с молодой секретаршей из оппозиции.

Шикарный номер, любезный персонал, отличное обслуживание и молодая любовница — казалось, ничто не может нарушить столь чудесный вечер. Однако мимолётная интрижка быстро превращается в настоящий кошмар.

Неожиданные препятствия

Всё меняется, когда в шикарном номере появляются неожиданные гости: покойник, ревнивый супруг и алчный официант. Каждый из них ставит под угрозу романтические планы Ричарда и его любовницы.

Способен ли герой выйти сухим из воды?

Сможет ли главный герой найти выход из сложившейся ситуации и избежать скандала? Зрителям предстоит узнать, как этот вечер обернётся для Ричарда Уилли.

Приходите на спектакль, чтобы погрузиться в мир комедии и неожиданных поворотов сюжета. Захватывающая история и остроумные диалоги не оставят вас равнодушными!

Режиссер
Всеволод Шиловский
В ролях
Сергей Рожнов
Александр Лавров
Виталий Лаптев
Виталий Лаптев
Евгения Ядрец
Сергей Лаврентьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

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