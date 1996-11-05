Меню
О персоне
Фильмография
Александра Бурьянова
Александра Бурьянова
Александра Бурьянова
Дата рождения
5 ноября 1996
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
0.0
Без права на любовь
(2023)
0.0
Я вернусь за тобой
(2024)
0.0
Код любви
(2025)
5
Код любви
мелодрама
2025, Россия
Сердце Веры
мелодрама
2025, Россия
Моя сотая свадьба
мелодрама
2025, Россия
Я вернусь за тобой
мелодрама
2024, Россия
Без права на любовь
мелодрама
2023, Россия
