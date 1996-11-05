Меню
Александра Бурьянова
Александра Бурьянова

Дата рождения
5 ноября 1996
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион

Популярные фильмы

Без права на любовь 0.0
Без права на любовь (2023)
Я вернусь за тобой 0.0
Я вернусь за тобой (2024)
Код любви 0.0
Код любви (2025)

Фильмография Александра Бурьянова

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Код любви
Код любви
мелодрама 2025, Россия
Сердце Веры
Сердце Веры
мелодрама 2025, Россия
Моя сотая свадьба
Моя сотая свадьба
мелодрама 2025, Россия
Я вернусь за тобой
Я вернусь за тобой
мелодрама 2024, Россия
Без права на любовь
Без права на любовь
мелодрама 2023, Россия
