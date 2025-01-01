После побега от жестокого мужа Маша навсегда отказалась от личной жизни и старается держаться в стороне от людей. Но спокойствие рушится, когда в ее родном городе бесследно исчезает младшая сестра Алена. Полиция не проявляет интереса к делу, и Маша решает начать собственное расследование. Неожиданно ей на помощь приходит ее первая любовь — частный детектив Сергей Купцов. Вскоре Маша также знакомится с психотерапевтом Молчановым, который лечил Алену. Между женщиной и обоими мужчинами возникает напряжение: с Купцовым ее связывают старые чувства, а к Молчанову она испытывает новую симпатию. Но с каждым шагом становится яснее — один из них что-то скрывает. Расследование подводит Машу к пугающему открытию: кто-то из мужчин, в ком она пыталась найти опору, — вовсе не тот, кем казался.