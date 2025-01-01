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Киноафиша Сериалы Код любви

Код любви (2025 - …)

Kod lyubvi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

После побега от жестокого мужа Маша навсегда отказалась от личной жизни и старается держаться в стороне от людей. Но спокойствие рушится, когда в ее родном городе бесследно исчезает младшая сестра Алена. Полиция не проявляет интереса к делу, и Маша решает начать собственное расследование. Неожиданно ей на помощь приходит ее первая любовь — частный детектив Сергей Купцов. Вскоре Маша также знакомится с психотерапевтом Молчановым, который лечил Алену. Между женщиной и обоими мужчинами возникает напряжение: с Купцовым ее связывают старые чувства, а к Молчанову она испытывает новую симпатию. Но с каждым шагом становится яснее — один из них что-то скрывает. Расследование подводит Машу к пугающему открытию: кто-то из мужчин, в ком она пыталась найти опору, — вовсе не тот, кем казался.

В ролях
В ролях
Иван Ратников
Александра Бурьянова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Код любви - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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