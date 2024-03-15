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Постер сериала Я вернусь за тобой
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Киноафиша Сериалы Я вернусь за тобой

Я вернусь за тобой (2024 - 2024)

Ya vernus za toboj 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

У главного героя жизнь складывается наилучшим образом. Он смог создать успешный строительный бизнес, повстречал привлекательную девушку, с которой начал отношения, а также собирается приобрести недвижимость в столице. Но при этом Сергей никак не может стереть из памяти свое прошлое. В мыслях он постоянно возвращается к своей первой любви. Алина трагически погибла накануне свадебного торжества. Девушку сбил автомобиль, и ее отец, который был против их союза, сообщил Сергею, что спасти ее нельзя...

В ролях
В ролях
Валентина Муравская
Валентина Муравская
Антон Даниленко
Елизавета Руфина
Александра Бурьянова
Юлия Пилипович
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Я вернусь за тобой - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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