У главного героя жизнь складывается наилучшим образом. Он смог создать успешный строительный бизнес, повстречал привлекательную девушку, с которой начал отношения, а также собирается приобрести недвижимость в столице. Но при этом Сергей никак не может стереть из памяти свое прошлое. В мыслях он постоянно возвращается к своей первой любви. Алина трагически погибла накануне свадебного торжества. Девушку сбил автомобиль, и ее отец, который был против их союза, сообщил Сергею, что спасти ее нельзя...